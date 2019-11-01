تفاصيل لقاء أردوغان وأمير قطر في الديوان الأميري

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

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استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل إلى العاصمة الدوحة.

وعقب وصوله إلى مطار حمد الدولي، توجه الرئيس التركي إلى الديوان الأميري، حيث كان في استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك حسب "التلفزيون العربي".

ويرافق أردوغان كل من وزراء الرياضة والشباب محمد قصاب أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بيكجان، ورئيس مكتب الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

وسيترأس أمير قطر والرئيس التركي الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، وعقب توقيع عدد من الاتفاقيات، سيشارك أردوغان في مأدبة طعام يقيمها الشيخ تميم على شرف ضيفه.

وتتميز العلاقات التركية القطرية الحالية، بتقارب فريد في وجهات النظر حول معظم القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى ما شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية من توزر كبير خلال السنوات الأخيرة، وازدادت في أعقاب الأزمة الخليجية منذ يونيو/ حزيران 2017.