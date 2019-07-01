مخطط اماراتي خطير لفصل مناطق حيوية عن عدن وتعز وإعلان إقليم جديد .. تفاصيل

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت مصادر يمنية مطلعة الاثنين ان الإمارات، تبذل، جهوداً حثيثة لتغيير الرقعة الجغرافية والإدارية والخريطة الاقتصادية لمناطق مهمة واستراتيجية تتبع إدارياً محافظة تعز جنوب غرب اليمن ومحافظة عدن جنوباً.

وكشفت المصادر طبقا لـ "العربي الجديد" عن مساعٍ إماراتية لفصل مدينة وميناء المخا ومناطق ذوباب الحيوية وموزع وباب المندب وتشكيلها في إقليم خاص تحت مسمى "إقليم المخا" وضم مناطق أخرى إليه مثل جزيرة ميون الاستراتيجية ورأس عمران القريبة من تعز وتتبع إدارياً مدينة عدن جنوباً.

وحسب نفس المصادر، تهدف الإمارات من خلال فصل هذه المناطق وتغيير جغرافيتها إلى أن تشكّل إقليماً جنوبياً يسهّل لها مواصلة احتلال هذه المناطق والمنافذ البحرية الاستراتيجية والتحكم بإدارتها وثرواتها ومواردها.

ويأتي ذلك التطور رغم "اتفاق الرياض" الذي توصل إليه طرفا الصراع في اليمن (الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي) وعاد على إثره رئيس الوزراء معين عبد الملك، وعدد من الوزراء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، يوم الإثنين الماضي.

ويعتبر ميناء المخا من أقدم الموانئ، ليس في اليمن فحسب، وإنما على مستوى شبه الجزيرة والخليج.

وتأتي أهميته نتيجة لقربه من الممر الدولي في البحر الأحمر بمسافة ستة كيلومترات فقط، وموقعه الاستراتيجي، بينما يكتسب مضيق باب المندب أهمية كبيرة للتجارة الدولية، إذ يعتبر بمثابة طريق استراتيجي لتجارة النفط بين المنطقة العربية والدول الأوروبية، ويسمح بالاتصال المباشر بين الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس.

يذكر ان مخرجات الحوار الوطني نصت على تقسيم اليمن الى ستة اقاليم رئيسية ضمن دولة اتحادية.

وورد نظام الدولة الاتحادية في مسودة الدستور اليمني الذي حال انقلاب الحوثي وصالح في 2014 على الحكومة الشرعية دون الاستفتاء عليه شعبياً.