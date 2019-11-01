الكشف رسميا عن حقيقة التوجه لاعلان محافظة يمنية جديدة ومسئول بارز يهدد بالإستقالة ويفصح عن توجيهات من الرئيس

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف مسئول يمني ، اليوم الاثنين ، حقيقة الانباء التي تحدثت عن توجه رسمي لفصل محافظة حضرموت وتقسميها الى محافظتين واعلان محافظة جديدة.

وقال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم، ان ما وصفها بالشائعات و الكتابات حول مزاعم فصل محافظة حضرموت و إنشاء محافظة جديدة ، هي كذب و محض إفتراء و لا أساس لها من الصحة.

واكد الكثيري أن تواجده في العاصمة السعودية الرياض كان تلبية لدعوة كريمة من المملكة العربية السعودية لحضور توقيع إتفاق الرياض ولمتابعة حقوق و مشاريع التنمية لوادي حضرموت و الصحراء مع رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي و قيادات الدولة و الحكومة و التنسيق مع الوزراء ورؤساء المؤسسات و الهيئات و كذا اللقاء مع البرنامج السعودي للتنمية و عدد من سفراء الدول الداعمة للشعب اليمني .

وقال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء في تصريح نشره مكتب الاعلام والعلاقات العامة بوادي حضرموت و الصحراء، أن حضرموت ستبقى محافظة واحده تحت قيادة محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية و لن نسمح بتمرير أي مشاريع سياسية تهدف لتمزيق المحافظة .

* تهديد بالاستقالة

واشار الكثيري إلى أنه قد صرح في وقت سابق بأنه سيقدم إستقالته فور صدور أي قرار بشأن تقسيم المحافظة.

ودعا الى أهمية المحافظة على إصطفاف أبناء المحافظة في سبيل إنتزاع حقوقهم المسلوبة و تحقيق التتمية و تنفيذ المشاريع الإستراتيجة و إنها معاناة أبناء المحافظة من تردي الخدمات الأساسية و إنتشال الوضع الامني بمديريات الوادي و الصحراء .

وأوضح أن السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء ستواصل عملها و نشاطها في إنتزاع حقوق أبناء المحافظة .

كما دعا الى منح وادي حضرموت والصحراء نصيبهم الكامل و العادل من حصة المحافظة من مبيعات النفط و التي ستعمل على رفع مستوى التنمية و تمويل المشاريع .. موكدا أن التوزيع العادل للثروة بين كل مديريات المحافظة و الإستغلال الامثل للموارد سيسكت كل الابواق التي تستغل هذا الملف للترويج لفصل المحافظة ، حد تعبيره.

واكد الكثيري أن الرئيس عبدربه منصور هادي يولي محافظة حضرموت أهتماما خاصا و أن لقاءه برئيس الجمهورية خرج بتوجيهات رئاسية ستثمر في عدد من المجالات الهامة معبرا عن شكره و امتنانه لهذا الحرص من الرئيس لتحريك عجلة التنمية في المحافظة .

ودعا وكيل وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري أبناء المحافظة لعدم الالتفات الى هذه الدعوات المشبوه والتي تعمل منذ فترات طويلة لشق الصف الحضرمي .. موكدا أهمية دور كل المواطنين و مؤتمر حضرموت الجامع و مرجعية قبائل وداي حضرموت و الصحراء و كل منظمات المجتمع الحضرمي و القيادات السياسية الحضرمية في العمل على انتزاع حقوق حضرموت و تهيئة الاجواء للتنمية و معالجة اي اختلالات تظهر في اي مكان بالمحافظة .

*رفض قاطع

وامس أكد نائب رئيس البرلمان اليمني المهندس محسن باصرة ، ان مشروع تقسيم حضرموت إلى محافظتين مرفوض رفضا قاطعا.

وأشار باصرة -في بلاغ صحفي وصل مأرب برس- إلى أن مكونات حضرموت وشخصياتها وشرائحها المختلفة رفضت مشروع التقسيم منذ عام 1998.

*تسريبات وقرار جمهوري

وعادت فكرة تقسيم محافظة حضرموت إلى الواجهة بعد تسريبات غير مؤكدة نشرها ناشطون تفيد باصدار قرار جمهوري يعلن وادي وصحراء حضرموت محافظة مستقلة.

وحضرموت مقسمة وفقا لجغرافيتها الى مديريات في الوادي والصحراء ومديريات في الساحل وهي لوحدها اقليم واحد ضمن الاقاليم الستة التي اقرها مؤتمر الحوار اليمني عام 2013.