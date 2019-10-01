طابور خامس وسجون سرية .. يمنيون طالبوا بمرتباتهم فكان هذا مصيرهم

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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أقدمت مليشيات الحوثي في صنعاء خلال الايام الماضية على اعتقال أي موظف يطالب بحقوقه المشروعة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية واعلامية متطابقة .

وفي التفاصيل، قام عناصر مليشيا الحوثي وبعض الموالين لهم في مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بالإبلاغ عن العشرات من الموظفين المطالبين برواتبهم وتم اعتقالهم خلال الآونة الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن العشرات من الموظفين الذين طالبوا من المسؤولين المعينين من قبل المليشيات بصرف رواتبهم المنقطعة منذ أكثر 4 سنوات تم اعتقالهم واقتيادهم إلى جهة غير معروفة والزج بهم في سجون سرية.

كما لفتت إلى أن المليشيات اعتقلت الموظفين بعد أن ألقت عليهم تهمة "طابور خامس" و"محرضين" بذريعة دعوتهم الموظفين للانتفاض ضدها بعد امتناعها عن صرف مرتباتهم