مصادر تكشف تفاصيل لقاء متوتر بين المبعوث وقيادات حوثية وعلاقة الأمير «محمد بن سلمان» ومضمون تحذير وصل المؤتمري «أبو راس»

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قالت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية، صنعاء، الإثنين، أن توتراً شديداً يسود بين جماعة الحوثيين، والمبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث.
وأكدت المصادر طبقا للأناضول، إن أجواء من التوتر سادت لقاء قيادات حوثية من الصف الثاني، ومبعوث الأمم المتحدة الذي وصل صنعاء، الأحد.
ولفتت أن القيادات الحوثية أبلغت مارتن غريفيث استياء الجماعة، من الإشادة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجهوده في التوصل إلى حل شامل في اليمن، وذلك في إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية.
كما عبر الحوثيون لغريفيث عن استيائهم من حديث مساعدة الأمين العام، ورسولا مولر، في احاطتها التي قدمتها، الجمعة، لمجلس الأمن الدولي عن الوضع الإنساني في اليمن، واتهمت فيها جماعة الحوثي بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات الإنسانية وغيرها.
وكشفت المصادر عن خطوات تصعيدية اتخذتها جماعة الحوثي تزامناً مع زيارة المبعوث الدولي لصنعاء، من بينها منع رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام "حزب الرئيس السابق صالح الموالي للحوثيين" صادق أمين أبو راس، من لقاء غريفيث.
وقالت المصادر أن الحوثيين حذروا أبو رأس من اجراء أي لقاء منفرد مع غريفيث دون إبلاغهم.