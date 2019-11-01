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مأرب برس ينشر جدول مباريات خليجي 24 وتوقيت مباراة اليمن والامارات

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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جدول مباريات كأس الخليج بقطر (دور المجموعات)

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