هل قرر الشيف التركي الشهير الزواج من منال الجزائرية؟

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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زارت الفنانة الجزائرية منال حدلي للمرة الثانية الشيف التركي بوراك أوزديمير في احد المطاعم.

ونشرت الفنانة الجزائرية منال حدلي فيديو مواقعها الخاص ظهرت من خلاله برفقة الشيف التركي ذائع الصيت بوراك، والذي كشف فيه أن موعد زواجه من منال سيكون قريبا، وذلك بعد انتشار الخبر مؤخرا وما أثاره من ردود أفعال.

وقال بوراك: “سألتوني كثيراً عن موعد زواجي مع منال حدلي، وأنا أقول لكم إنه سيكون قريباً”، وأعرب عن حبه الكبير للجزائر.

واللافت أن منال حذفت الفيديو لاحقا لسبب لم يُكشف عنه، كما أن بعض المتابعين يشكّك بخبر زواجهما.