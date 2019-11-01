شاهد.. مئات السعوديات يحتفلن بعملهن كسائقات بفيديو مثير للجدل

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تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو أظهر مئات النساء السعوديات وهن يحتفلن بمناسبة السماح للمرأة السعودية بالعمل سائق. كما قالوا.
وأظهر الفيديو طوابير من السيارات وقد اقتادتهن نساء سعوديات يرفعن العلم السعودي، ويلوحن فيه فرحاً بما قال النشطاء انه احتفال بمناسبة السماح لهن بالعمل سائقات.
ولكن هيئة مكافحة الشائعات في السعودية، سارعت إلى نفي صحة المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لفرحة مواطنات سعوديات بعملهن سائقات تاكسي.
وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها على موقع ”تويتر” الفيديو بعنوان «نساء سعوديات فرحين بعملهم كسائقة تاكسي» غير صحيح, وهو لإحتفالية أكبر أسطول سيارات تويوتا بقيادة سيدات في (المدرسة السعودية للقيادة) بجامعة الأميرة نورة.