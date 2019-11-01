لماذا دفع رجل أعمال لبناني 545 ألف يورو لشراء مقتنيات لهتلر؟

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-مارب

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قال رجل أعمال لبناني مستقر في سويسرا إنه سيقدم لمؤسسة إسرائيلية "قبعة مميزة وغيرها من الأشياء التي تعود إلى أدولف هتلر" اشتراها في مزاد أقيم في مدينة ميونيخ، جنوبي ألمانيا.

وقال عبد الله شاتيلا الذي جمع ثروته من المجوهرات والعقارات في جنيف، لصحيفة "لو ماتن ديمانش" الأسبوعية إنه "أراد شراء هذه الأشياء حتى لا يتم استخدامها لأغراض الدعاية للنازيين الجدد.

في المزاد الذي نظمته الأربعاء دار المزاد الألمانية "هيرمان هيستوريكا"، دفع رجل الأعمال ما مجموعه 545 ألف يورو لشراء 10 أغراض، بينها قبعة ارتداها هتلر، وصندوق سيجارة، وماكينة الطباعة الخاصة به، بالإضافة إلى نسخة فاخرة من كتابه "كفاحي" وعليه نسر مع الصليب المعقوف، اقتناه الزعيم النازي هرمان غورينغ.

وقال شاتيلا إن "الشعوبية اليمينية المتطرفة ومعاداة السامية تشهدان انتشارا في جميع أنحاء أوروبا والعالم، لم أكن أريد أن تقع هذه الأشياء في الأيدي الخطأ وأن يستخدمها أشخاص لديهم نوايا غير شريفة".

ويعد شاتيلا الذي ولد في بيروت عام 1974 لعائلة مسيحية تعمل في صناعة المجوهرات، واحدا بين أغنى 300 شخص في سويسرا.

وأكد أنه "يجب حرق" هذه الأغراض، لكن "المؤرخين يعتقدون أنه يجب الاحتفاظ بها من أجل الذاكرة الجماعية".

وأكد أنه أجرى اتصالات مع جمعية "كيرين هايسود" التي تعمل "من أجل تطوير دولة إسرائيل. سأمنحهم هذه الأشياء (...) التي يجب عرضها في متحف".

وقد أثار المزاد غضبا في ألمانيا خصوصا في أوساط الطائفة اليهودية.

وقال رئيس الرابطة اليهودية الأوروبية الحاخام مناحم مارجولان، إن ألمانيا كانت "في المقدمة في أوروبا فيما يتعلق بعدد حوادث معاداة السامية المبلغ عنها".

وأضاف أن الجمعية "تدعو السلطات الألمانية إلى إلزام الشركات التي تنظم مزادات بالكشف عن أسماء المشترين (...) ويمكن بعد ذلك وضعها على قائمة حكومية للأشخاص الذين تتعين مراقبتهم".