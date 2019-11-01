رئيس اللجنة الإعلامية لخليجي «24»:المتابعة جارية لاستخراج تأشيرات إعلاميي «اليمن»

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد رئيس اللجنة الإعلامية لبطولة خليجي24 الأخ علي الصلات اليوم الاحد بأن المتابعة جارية لاستخراج تأشيرات الوفد الاعلامي الرسمي المشارك بأسم اليمن وكذا بقية الاعلاميين اليمنيين الذين تم طلب تأشيرات لهم .

وأوضح الصلات في تصريح صحفي بان اللجنة الإعلامية ناقشت ذلك الامر في أجتماعها مساء اليوم الأحد بعد أن طرح عضو اللجنة الإعلامية لخليجي24 ورئيس اللجنة الاعلامية باتحاد كرة القدم معاذ الخميسي موضوع تأخر إصدار التأشيرات.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هناك سعي جاد لاستخراج التأشيرات والعمل على تذليل الصعوبات