طالب يمني يرفع أسم «اليمن» عالياً بماليزيا والملكة تُكرّمه

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كرمت ملكة ماليزيا عزيزة ميمونة إسكندرية اليوم الأحد الطالب اليمني ناجي منصور نمران من أبناء محافظة مأرب بجائزة أفضل طالب (باحث) دكتوراة في الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا (IIUM) بتخصص المصارف والتمويل، وذلك خلال حفل التخرج السنوي الذي أقامته الجامعة بحضور وزير التعليم الماليزي، حيث تم خلال الحفل منح الباحث نمران درجة الدكتوراة رسمياً في التخصص المذكور .
الجدير بالذكر أن الدكتور ناجي نمران عضو هيئة تدريس بجامعة ذمار، ومبتعث الجامعة لتحضير درجة الدكتوراة في ماليزيا، ولديه العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات عالمية محكمة .