قيادي في «الانتقالي» يكشف عن الأسماء المرشحة لتمثيل المجلس في اللجنة العسكرية لتنفيذ اتفاق «الرياض»

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا اليوم الأحد أسماء ممثليه في اللجنة العسكرية المشتركة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وقال ما يسمى بعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع"تويتر": هناك لجنة مشتركة بقيادة التحالف تضم ممثلي الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مهامها تنفيذية على الأرض بموجب بنود الملحقين الأمني والعسكري لاتفاق الرياض.

وأضاف: على رأس اللجنة من جهتنا محسن عسكر وعضوية عبداللطيف وصالح السيد والبوحر والثوباني والنوبي والربيعي .