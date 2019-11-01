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قتلى وجرحى في تفجير استهدف مشيعي صريع «حوثي»

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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قتل وأصيب خمسة مواطنين، جراء انفجار قنبلة يدوية أثناء تشييع مليشيا الحوثي لأحد قتلاها بمحافظة إب وسط اليمن.

  

ونقلت قناة "يمن شباب"عن مصادر محلية إن المدنيان "عدنان النجاشي، رائد المليكي"،قتلا وأصيب ثلاثة آخرون، في مراسم تشييع الحوثيين لمسلح تابع لها يدعى "أحمد عبده علوان" في إحدى مقابر مدينة القاعدة جنوب إب.

 

وأكدت المصادر أن مسلح حوثي ألقى قنبلة أثناء عملية التشييع، بالتزامن مع اطلاق رصاص كثيف في طقوس اعتادت مليشيا الحوثي الانقلابية القيام بها أثناء تشييع قتلاها.

 

وقبل أيام أصيبت العشرات من الطالبات في إحدى مدارس مدينة إب، بالإغماء أسعفت بعضهن للمستشفيات، جراء سماعهن إطلاق نار كثيف على مقربة من مدرستهن أثناء تشييع المليشيا لأحد قياداتها.

 
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