توجية صارم من قائد محور «تعز»بشأن العناصر العابثة بأمن المدينة

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 349

وجه قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل، اليوم باستمرار الحملة الأمنية في ضبط العناصر المنفلتة العابثة بأمن المدينة وبالممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعهم.

وبحسب المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، حث فاضل قادة الألوية العسكرية على مضاعفة الجهود لاستكمال بناء المؤسسة العسكرية على أسس صحيحة، ومعالجة الإشكاليات في سبيل ذلك .

ووجه بإزالة كافة النقاط العشوائية التي تم استحداثها على الخط العام بالمحافظة.

ودعا قيادة وأفراد الجيش الى رفع اليقظة والجاهزية القتالية، وشحذ الهمم للتصدي لمليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات المحافظة.