البحسني يتحدث عن اعادة تشغيل مطار سيئون

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قال محافظ حضرموت فرج البحسني "ان استئناف رحلات الطيران بمطار الريان الدولي بالمكلا وافتتاح الصالات الخارجية بالمطار سيسهم في التخفيف من معاناة المواطنين الذين يتجشموا عناء الرحلات البرية إلى مدينتي سيئون وعدن منذ اربع سنوات.
وأكد المحافظ في حديث نقلته وكالة ”سبأ“ الرسمية، أن الصالات الخارجية بالمطار أنشأت بمواصفات عالية وزودت بأجهزة حديثة لمواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال.
وأضاف "إن إعادة تدشين المطار ستبدأ بوصول رحلة خارجية لطيران اليمنية لتتوالي بعدها الرحلات للمطار الذي سيخفف عن المرضى والمسافرين بشكل عام ، وسيسهم في انعاش الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة".