اتهام رسمي لمليشيا الحوثي بنهب 9 مليار خلال اسبوعين

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اتهمت الحكومة مليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد 24 نوفمبر/تشرين الثاني، بنهب تسعة مليار تمثل إيرادات، الضرائب المحصلة من الوقود الذي وصل إلى ميناء الحديدة خلال الأسبوعين الماضيين.

و كان من المفترض ضخ هذا المبلغ في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة، من أجل رفد الإيرادات التي يجري من خلالها صرف رواتب المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، الا انها لم تورد الى الحساب المؤقت.

وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت في أكتوبر الماضي، على دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، شريطة ان يتم توريد الايرادات الى حساب تشرف عليه الأمم المتحدة ومنه يتم صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.