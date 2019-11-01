 السعودية تعلن عن 36 ألف فرصة وظيفية

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أبرمت كل من “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”، و”وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، و”المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني”، و”صندوق تنمية الموارد البشرية – هدف”، و”مجلس الغرف السعودية”، مذكرة تفاهم لتوطين 36 ألف فرصة وظيفية في القطاع الصناعي حتى .2021

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيان اليوم الاحد إن هذه المذكرة تقتضي تأسيس شراكة لرفع نسب التوطين (إحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية) وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال العمل على تحقيق مستهدفات ا ين كمستهدف أساسي.

وهبط معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني من 2019، إلى 3ر12 بالمئة من 5ر12 بالمئة في الربع السابق له.

وجاء انخفاض نسبة البطالة بين السعوديين في ظل خطوات سعودية، ارتفعت على إثرها منذ ثلاثة أعوام، وتيرة التوطين في العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف السعوديين.

وتوقعت الوزارة،أن يصل معدل البطالة بين المواطنين إلى نحو 6ر10 بالمئة في 2020،فيما تستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030،خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة.

وتقول المعطيات المتوفرة أن أكثر من مليون عامل أجنبي فقدوا وظائفهم في أقل من عامين.

وتفيد آخر معطيات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن عدد العاملين الأجانب تراجع خلال الربع الثالث من العام الماضي 2018 بأكثر من 315 ألف مقارنة بالربع الذي سبقه من نفس العام، أي أن عدد المغادرين والمطرودين زاد على 100 ألف شهريا خلال الفترة المذكورة.

وبهذا الانخفاض الجديد تراجع عدد الأجانب المقيمين في المملكة إلى أقل من 6ر9 مليون بحلول أيلول/سبتمبر 2018 مقابل أكثر من 12 مليونا قبل أربع سنوات حسب تقديرات رسمية وغير رسمية.