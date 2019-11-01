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شهدت مباراة في الدوري المكسيكي لكرة القدم، فجر الأحد، لقطة مثيرة خلال مواجهة غوادالاخارا وضيفه فيراكروز وكان بطلها حارس مرمى أصحاب الأرض.
وسجل حارس مرمى غوادالاخارا خوسيه رودريغيز هدفا مثيرا، استحوذ على اهتمام وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
واستغل حارس المرمى البالغ 27 عاما، ابتعاد حارس مرمى الضيوف عن موقعه ليرسل كرة قوية من حدود منطقة الجزاء، عرفت طريقها إلى شباك الفريق المنافس، وذلك عند الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي لزمن المباراة، عندما كانت تشير النتيجة لتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.
وانتهت المواجهة بفوز غوادالاخارا 3-1، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، ويحتل المركز العاشر في الدوري بعد 19 مباراة.
فيما يقبع فيراكروز في قاع الترتيب برصيد ثماني نقاط.