حدث عربي تاريخي في كأس العالم للأندية في قطر

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توج الهلال السعودي اليوم الأحد بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم ليصبح ثالث فريق عربي مشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية "قطر 2019".
وهذه المرة الأولى في تاريخ البطولة يشارك فيها 3 فرق عربية.
وصعد الهلال السعودي للمونديال بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني، كما حجز الترجي التونسي مقعده في البطولة عقب فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا، ويلعب السد في النهائيات بوصفه بطل الدوري القطري ومستضيف البطولة.
واكتملت بذلك قائمة المشاركين في البطولة وهم:
- ليفربول، بطل أوروبا.
- السد القطري، بطل الدوري القطري ومستضيف البطولة.
- الترجي التونسي، بطل إفريقيا.
- مونتيري المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية.
- هينغين سبورت (كايدونيا الجديدة)، بطل أوقيانوسيا.
- فلامنغو البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية.
- الهلال السعودي، بطل آسيا.
وتستضيف قطر النسخة الجديدة من مونديال الأندية بالفترة بين 11 و21 ديسمبر المقبل.