البنك المركزي السعودي يبعث برسالة تطمينيه لكل السعوديين والمستثمرين

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكد محافظ البنك المركزي السعودي، أن القطاع المصرفي يتمتع بمستوى عال من السيولة، وذلك في الوقت الذي تقرض فيه البنوك المستثمرين الراغبين في شراء أسهم الطرح العام الأولي لـ"أرامكو".

وسبق لمحافظ المركزي السعودي أحمد الخليفي وصرح في سبتمبر الماضي، بأنه لا يتوقع أن يؤثر إدراج شركة "أرامكو" على السيولة في القطاع المصرفي، نظرا لسلامة جميع المؤشرات.