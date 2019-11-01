صبي مغربي عمره 10 سنوات يسرق أحد البنوك

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تمكن صبي مغربي، يبلغ من العمر 10 أعوام، من الدخول بصورة غير قانونية إلى وكالة مصرفية في حي غيليز بمراكش وسرقة شيك بقيمة 360 ألف درهم، حوالي (45 ألف دولار).
وحدثت هذه السرقة، في وقت سابق من هذا الأسبوع في مراكش، عندما تسلل ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاما عبر ماكينة الصراف الآلي، التي بقيت مفتوحة، وفقا لما قالته وسائل إعلام محلية.
وفي الداخل، سرقوا شيكا بقيمة 360 ألف درهم، وهربوا، قبل أن تتمكن خدمات مقر شرطة مراكش من التعرف عليهم من خلال كاميرات المراقبة.
واعترف الصبي بالسرقة، وقال للشرطة إنه كان يعتزم شراء هاتف محمول.
وبأمر من وكيل الملك (النائب العام)، تم نقل القُصَّر الثلاثة إلى مركز احتجاز الأحداث.