. الحوثيون يطلقون سراح مختطفين أردنيين كانا في مهمة خاصة في العاصمة صنعاء .. تفاصيل

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مارب

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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين ضيف الله الفايز أنه وبعد متابعة حثيثة من قبل الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية غادر اليوم كل من ثامر عمر علي قطيشات و حمدي أحمد ابراهيم ملحم صنعاء بعد أن كانا محتجزين لدى جماعة الحوثي منذ تاريخ 7/11/2019 لدى وصولهما إلى هناك في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية في اليمن .

وأوضح الفايز بأن جهوداً حثيثة قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية منذ تلقيها الخبر حيث تكللت هذه الجهود بالإفراج عن المذكورين وتم تأمين عودتهما سالمين بحمد الله .

هذا وثمن الناطق الإعلامي باسم الوزارة التعاون الذي أبدته كوادر الأمم المتحدة وخصوصا مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.