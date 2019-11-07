. الحوثيون يطلقون سراح مختطفين أردنيين كانا في مهمة خاصة في العاصمة صنعاء .. تفاصيل

البحسني يتحدث عن اعادة تشغيل مطار سيئون اتهام رسمي لمليشيا الحوثي بنهب 9 مليار خلال اسبوعين السعودية تعلن عن 36 ألف فرصة وظيفية الرئاسة التركية تكشف سبب زيارة أردوغان لقطر تركى آل الشيخ يفجر مفاجأة عن سعر عود راشد الماجد إيران تتحدث عن عدوان عسكري سعودي وتعلق على اتهامات المنامة شاهد.. هدف عابر لـ"القارات" هدية من حارس المرمى حدث عربي تاريخي في كأس العالم للأندية في قطر البنك المركزي السعودي يبعث برسالة تطمينيه لكل السعوديين والمستثمرين روسيا تطلق إنتاج أول سيارة كهربائية وبسعر منافس جدا .. تعرف عليها
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين ضيف الله الفايز أنه وبعد متابعة حثيثة من قبل الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية غادر اليوم كل من ثامر عمر علي قطيشات و حمدي أحمد ابراهيم ملحم صنعاء بعد أن كانا محتجزين لدى جماعة الحوثي منذ تاريخ 7/11/2019 لدى وصولهما إلى هناك في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية في اليمن .
وأوضح الفايز بأن جهوداً حثيثة قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية منذ تلقيها الخبر حيث تكللت هذه الجهود بالإفراج عن المذكورين وتم تأمين عودتهما سالمين بحمد الله .
هذا وثمن الناطق الإعلامي باسم الوزارة التعاون الذي أبدته كوادر الأمم المتحدة وخصوصا مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.