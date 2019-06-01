بعد استهداف ارهابي .. الفريق علي محسن يوجه مطالب لعدة جهات ويتحدث عن إفشال للإتفاق

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أجرى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الاحد اتصالاً هاتفياً برئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة اللواء الركن محمد عيضة للاطمئنان على سلامة الفريق بعد الاستهداف الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الانقلاب الحوثي الإيرانية على مقر اقامتهم بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
واستمع نائب الرئيس من رئيس فريق إعادة الانتشار بالحديدة إلى تقرير عن الخروقات المستمرة التي تمارسها ميلشيات الحوثي في مختلف مناطق الحديدة في حين تلتزم الوحدات العسكرية بوقف إطلاق النار.
وطالب نائب رئيس الجمهورية الجنرال جوها رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن غريفيث والمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجرائم وإيقاف هذه الخروقات التي تكشف عن محاولات الحوثيين الحثيثة للتنصل وإفشال اتفاق الحديدة.
وعبر نائب الرئيس عن تقديره لجهود ودعم الأشقاء في التحالف ومساندتهم العسكرية في مواجهة خروقات الميليشيات الحوثية، مشيداً بالمعنوية العالية لأبطال الجيش في التصدي لاعتداءات الانقلابيين والثبات والاستبسال الميداني.