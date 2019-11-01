آخر الاخبار

البحسني يتحدث عن اعادة تشغيل مطار سيئون اتهام رسمي لمليشيا الحوثي بنهب 9 مليار خلال اسبوعين  السعودية تعلن عن 36 ألف فرصة وظيفية الرئاسة التركية تكشف سبب زيارة أردوغان لقطر تركى آل الشيخ يفجر مفاجأة عن سعر عود راشد الماجد إيران تتحدث عن عدوان عسكري سعودي وتعلق على اتهامات المنامة شاهد.. هدف عابر لـ"القارات" هدية من حارس المرمى حدث عربي تاريخي في كأس العالم للأندية في قطر البنك المركزي السعودي يبعث برسالة تطمينيه لكل السعوديين والمستثمرين روسيا تطلق إنتاج أول سيارة كهربائية وبسعر منافس جدا .. تعرف عليها

سبأفون .. أصالة وتواصل

نائب رئيس الغرفة التجارة بحضرموت يلتقي بوفد أمريكي

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 616

 

التقى نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ فارس خالد بن هلابي مديرة مشروع براغما الأمريكية المتعلقة بالقطاع السمكي الدكتورة بثينة السعدي وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المنظمة وغرفة تجارة وصناعة حض.

وناقش اللقاء مشروع المنظمة الذي سيهتم في القطاع السمكي والحفاظ على جودة انتاج وتعبئة المصانع لإنتاج التونه بالإضافة إلى عمل توعية بأهمية أسس طرق الاصطياد الصحيحة والعمل على تهيئة القوارب التقليدية وتحسين مستواهم وتطويرها بشكل مميز يسعى من خلاله على الحفاظ جودة الأسماك بعد الاصطياد

حضر اللقاء القائم بأعمال المدير العام الأستاذ مجدي بو عابس ود من الوفد المرافق لمديرة مشروع المنظمة

 
إقراء أيضاً
البحسني يتحدث عن اعادة تشغيل مطار سيئون
اتهام رسمي لمليشيا الحوثي بنهب 9 مليار خلال اسبوعين
برعاية اماراتية عمانية.. تحركات غربية مع الحوثيين والانفصاليين الجنوبيين لتهميش
. الحوثيون يطلقون سراح مختطفين أردنيين كانا في مهمة خاصة في العاصمة صنعاء .. تفاص
بعد استهداف ارهابي .. الفريق علي محسن يوجه مطالب لعدة جهات ويتحدث عن إفشال للإتفا
تنفيذا لـ اتفاق الرياض .. رئيس الحكومة يصدر توجيهات عاجلة من عدن ويأمر بسرعة التن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس