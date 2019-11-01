نائب رئيس الغرفة التجارة بحضرموت يلتقي بوفد أمريكي

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التقى نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ فارس خالد بن هلابي مديرة مشروع براغما الأمريكية المتعلقة بالقطاع السمكي الدكتورة بثينة السعدي وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المنظمة وغرفة تجارة وصناعة حض.
وناقش اللقاء مشروع المنظمة الذي سيهتم في القطاع السمكي والحفاظ على جودة انتاج وتعبئة المصانع لإنتاج التونه بالإضافة إلى عمل توعية بأهمية أسس طرق الاصطياد الصحيحة والعمل على تهيئة القوارب التقليدية وتحسين مستواهم وتطويرها بشكل مميز يسعى من خلاله على الحفاظ جودة الأسماك بعد الاصطياد
حضر اللقاء القائم بأعمال المدير العام الأستاذ مجدي بو عابس ود من الوفد المرافق لمديرة مشروع المنظمة