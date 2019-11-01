طهران تبدأ بشيطنة الثوار في ايران وتربطهم بداعش والإرهاب

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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قال مسؤول إيراني، إن الجهات الأمنية في ولاية كرمنشاه اعتقلت عناصر من تنظيم الدولة، ومنظمات أخرى "مناهضة للثورة" خلال المظاهرات التي اندلعت مؤخرا للاحتجاج على رفع أسعار الوقود.

وأعلن محافظ كرمانشاه هوشنك بازوند عن اعتقال عناصر من تنظيمي الدولة وباجاك، وآخرين ضالعين في تخريب الممتلكات العامة والخاصة خلال أحداث الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي. بحسب وكالة أنباء فارس.

وقال بازوند: "خلال الأسبوع الماضي قامت حفنة مدعومة من قبل أعداء البلاد وموجهة من جانب الزمر المعادية للثورة بالتعدي على أموال وأرواح المواطنين والهجوم على المراكز الاقتصادية في مدينة كرمانشاه، إلا أنهم لقوا رد فعل واستنكار شديدين من قبل أهالي كرمانشاه الشرفاء".

وأضاف: "المخربون ومثيرو الشغب الذين أحرقوا الكثير من الوحدات الاقتصادية في مدينة كرمانشاه هم عناصر تابعة للتنظيمات الارهابية داعش وباجاك والمنافقين، والمناهضين الآخرين للثورة حيث تم تحديدهم كلهم من قبل القوات الأمنية وسيجري التعامل معهم بحزم وبصورة قانونية".