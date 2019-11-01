بالتزامن مع تصعيد حوثي خطير .. المبعوث يصل صنعاء بعد 48 ساعة من الإحاطة

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصل المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث" اليوم الأحد، إلى العاصمة "صنعاء" للقاء قيادات في جماعة "الحوثي" بهدف إحياء عملية السلام.

وقالت مصادر متطابقة إن "غريفيث" وصل إلى صنعاء، للقاء قيادات في جماعة الحوثي ضمن جهود الأمم المتحدة للتوصل لاتفاق سلام لإنهاء الحرب التي شارفت على إكمال عامها الخامس.

ويأتي وصول "غريفيث" بعد نحو 48 ساعة من تقديمه إحاطته لمجلس الأمن والتي نوه فيها إلى "مؤشرات إيجابية" للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وتسعى الأمم المتحدة لإحياء عملية السلام لكن جهودها تصطدم بعرقلة ميليشيا الحوثي لكل الاتفاقيات التي تم عقدها بين الحكومة والميليشيا.

ويتزامن وصول المبعوث الاممي مع تصعيد حوثي خطير تمثل في استهداف مقر الفريق الحكومة في لجنة الحديدة بالطائرات والصواريخ الباليستية اليوم الاحد.

كما اعترضت دفاعات التحالف هجمات صاورخية حوثية على المخا في الساعات الماضية.