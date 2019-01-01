بوادر تحركات في صنعاء لمواجهة وفضح الحوثي والميلشيات تشن حملة اعتقالات

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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كشفت مصادر في صنعاء، وجود حالة غضب أعقبتها تحركات في أوساط قيادات الصف الثاني من أتباع الرئيس السابق علي صالح الذين يتعرضون للإقصاء والتهميش في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي وتمارس ضدهم حملات اعتقال وتصفية جسدية.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن المصادر إن المليشيا بدأت تستشعر وجود تحركات في أوساط الموالين لحزب المؤتمر الشعبي لجمع وثائق ومستندات تفضح مافيا الحوثي في نهب المال العام وتجويع المدنيين وموظفي الدولة.

وأضافت أن المليشيا شنت حملة اعتقالات في صفوف الموالين لحزب المؤتمر العاملين في مراكز قيادية داخل مؤسسات الدولة، موجهة لهم اتهامات بالتواصل مع نجل شقيق الرئيس السابق العميد طارق محمد عبدالله صالح وقيادات الشرعية.

وأفادت المصادر بأن القيادي المؤتمري في الدائرة السابعة بالعاصمة سمير العماري وأحد قيادات وزارة التربية والتعليم اختطفته مليشيا الحوثي وترفض الإفصاح عن أسباب الاختطاف منذ أسبوع، مكتفية بالقول إنه «قيد التحقيق». غير أن مصادر في صنعاء كشفت أن الأسباب تعود إلى جهوده في محاربة فساد المليشيا.