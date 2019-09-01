صواريخ باليستية حوثية في مرمى التحالف

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صواريخ باليستية وأسقطت طائرتين مسيرتين في سماء مدينة المخا بالساحل الغربي، أطلقتها ميليشيات الحوثي في وقت مبكر من فجر الأحد.

وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية أطلقت عدداً من الصواريخ صوب مدينة المخا، وتمكنت دفاعات الباتريوت من اعتراضها، فيما أسقطت طائرتين مسيرتين للميليشيات، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة.