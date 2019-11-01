أمير سعودي يرد على حمد بن جاسم حول إنهاء مقاطعة قطر

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علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، على تصريحات رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، بخصوص المصالحة الخليجية، والثقة المهزوزة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
وقال عبد الرحمن بن مساعد، في تغريدة على "تويتر": "فعلا، الثقة مهزوزة وتحتاج لسنوات، وأول أسباب اهتزاز هذه الثقة تسجيلك مع القذافي"، مضيفا أنه:"عندما تقول لا أريد أن أخوض في موضوع ثم تسميه مباشرة فأنت تكون خضت فيه خوضا غير مسبوق".
وكان رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، تحدث في وقت سابق، عن المصالحة الخليجية، وما يتم تداوله حول "الصلح المنتظر" بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.
وفي سلسلة تغريدات له على صفحته عبر "تويتر"، قال ابن جاسم إن "المجلس الخليجي في آخر 10 سنوات لم يكن فعالا كما يطمح له شعب المجلس.. لا أريد أن أخوض في موضوع الثقة المهزوزة بين أعضاء المجلس والتي تحتاج إلى سنوات من إعادة بنائها".
يأتي ذلك وسط توقعات بإنهاء الخلاف في دول الخليج بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، خاصة مع قرار مشاركة السعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليج 24 في الدوحة.