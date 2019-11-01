الخطوط الجوية اليمنية تعلن موعد تسيير أول رحلة لطيرانها إلى مطار «الريان»

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قالت شركة الخطوط الجوية اليمنية اليوم السبت، إنها ستسير أول رحلة لطيرانها إلى مطار الريان الدولي بساحل حضرموت بدءاً من الأربعاء القادم.
وذكرت الشركة في منشور بصفحتها على فيسبوك إنها ستدشن الرحلات يوم الأربعاء المقبل برحلة ستنطلق من مطار القاهرة صوب مطار الريان.
وأوضحت أن خط التشغيل سيكون من مطار القاهرة وصولا إلى مطار الريان - سيئون - سقطرى - سيئون - القاهرة.
وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الخميس الماضي، استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار الريان الدولي بساحل حضرموت بعد توقف خمس سنوات.