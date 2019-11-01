تصعيد «حوثي» جديد يستهدف عددًا من الإذاعات المجتمعية الخاصة بصنعاء

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء اليوم السبت أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تسعى إلى إغلاق عدد من الإذاعات مجتمعية بذريعة تصحيح أوضاعها القانونية.

ونقلت قناة"يمن شباب "عن المصادر قولها أن ما يسمى بالأمن القومي بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين هدد عدداً من ملاك الإذاعات المحلية بإغلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة تحت مبررات واهية والهدف من ذلك إجبار ملاك الإذاعات على دفع مبالغ مالية.

وأشارت المصادر إلى "أن الميليشيات الحوثية طالبت من ملاك الإذاعات المحلية إعادة ما أسمته بـ"تصحيح أوضاعها القانونية"، ودفع مبالغ مالية مقابل تجديد تراخيص العاملين الإذاعات المحلية التي لا تزال تعمل في العاصمة صنعاء".

يشار أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تمنع تواجد أي وسائل إعلامية معارضة لها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وعملت على اقتحام ومصادر معدات غالبية الوسائل الإعلامية، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على وسائل الاعلام المملوكة للدولة.

وعمدت الميلشيات على حجب غالبية لمواقع الإلكترونية، وشنت حملة اختطافات واسعة في صفوف الصحفيين، وفرضت اجراءات تعسفية، ومنعت الصحفيين من العمل الميداني، ما عدا تلك الوسائل التي تعمل لصالحها.