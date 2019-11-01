ولي عهد أبو ظبي يتلقّى برقية من يدومي «الإصلاح»..وهذا ما جاء فيها

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد بن عبدالله اليدومي اليوم السبت برقية عزاء ومواساة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وذلك بوفاة الشيخ سلطان بن زايد.

وعبر اليدومي في برقية العزاء عن خالص التعازي وعظيم المواساة، لكل أسرة الفقيد الراحل وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، والشعب الاماراتي الشقيق، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

نص التعزية:

سمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان – ولي عهد أبو ظبي

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة المحترم

تحية طيبة وبعد،،

ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله، والذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة حافلة في خدمة وطنه وشعبه.

وإننا إذ نشاطركم الحزن بهذا المصاب الأليم، فإننا نبعث إليكم أحر التعازي وعظيم المواساة، ومن خلالكم لكل أسرة الفقيد الراحل وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، والشعب الاماراتي الشقيق، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم جميعاً الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

محمد بن عبدالله اليدومي

رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح

السبت

26 ربيع أول 1441هـ

23 نوفمبر 2019م