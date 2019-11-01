هذا ما حدث اليوم«للحوثيين» عقب هجوم خاطف لقوات الجيش بـ«صرواح مأرب»

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شنت قوات الجيش الوطني هجوماً خاطفاً، اليوم السبت، على أحد المواقع التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة المخدرة غربي مديرية صرواح بمحافظة مأرب.
ونقل "المركز الإعلامي للقوات المسلحة"عن مصدر عسكري أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تحرير موقع "المقطع" في جبهة المخدرة وسط فرار جماعي لعناصر المليشيات الانقلابية.
وذكر المصدر أن الهجوم أسفر أيضاً عن مقتل وجرح العديد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية في الموقع المذكور، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات أبطال الجيش.
وأشار إلى أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات وتحركات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بصرواح.
وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير عربة "بي ام بي".