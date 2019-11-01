خطة حكومية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325

السبت 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل، عضو المجلس الأعلى للمرأة الدكتورة ابتهال الكمال، إن الحكومة اليمنية تعمل على وضع خطة وطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، والخاص بحماية المرأة



جاء ذلك في كلمتها الى قدمتها خلال أعمال الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة. بحسب ما ذكرته وكالة سبأ.



وناقش الإجتماع تقرير الإدارة العامة للمنظمة عن أعمالها خلال الفترة من يناير 2018م حتى نوفمبر 2019م، والتوجهات الاستراتيجية لعمل المنظمة خلال الفترة من 2020 وحتى 2025 بالاتساق مع التوجهات الدولية الخاصة بواجبات وحقوق المرأة وتوافقها مع أجندة منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030م.



كما ناقش الإجتماع دور المرأة وإسهاماتها في دعم العمل العربي والاطلاع على قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة، واستعراض الوضع المالي لمنظمة المرأة العربية عن العام الجاري 2019م ومراجعة الحساب الختامي للمنظمة الى جانب اعتماد الهيكل التنظيمي والمؤسسي للمنظمة.



وتطرقت الوزيرة الكمال في كلمتها التي قدمتها في الاجتماع، إلى الجهود التي بذلت في المرحلة الماضية وما حققته المرأة اليمنية من نجاحات في مختلف المجالات في ضوء ما أقرته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومنح المرأة ?? بالمائة من نسبه التمثيل في كل المستويات..لافتة الى ان التراجع الحاصل في هذا المستوى كان بسبب انقلاب المليشيات الحوثية على السلطة الشرعية في العام 2014م.



واكدت الكمال دعم القيادة السياسة ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للمرأة..مشيرة الى إشراك المرأة في الحوار السياسي ودعم المجتمع المدني في التدريب والتفاوض والحوار وحفظ السلام وتدريب النساء والفتيات على هذه المجالات..



كما اعتمدت عضوات المجلس الاعلى للمرأة موضوع المؤتمر العام الثامن للمنظمة الذي سينعقد برئاسة الجمهورية اللبنانية في العام 2020م.



يُشار إلى أنه تم اعتماد القرار رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن بالإجماع من قبل مجلس الامن في 31 أكتوبر/تشرين ا?ول من عام 2000،



ويهدف القرار إلى "حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع ا?جتماعى. كما يشمل القرار تدريب العاملين في عمليات حفظ السلام في مجال حقوق المرأة واتخاذ اجراءات فعالة لحمايتهن".