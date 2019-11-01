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توجيه هام للوزير ”الميسري“ يخص ”عدن“

السبت 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري اليوم السبت 23 نوفمبر/تشرين الثاني، بإستئناف العمل في فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وفي التعميم الذي نشره موقع وزارة الداخلية، وجه الميسري باستئناف العمل في فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة عدن ابتداء من يوم غد الأحد.

ووجه الوزير بفتح الفرع أمام المواطنين الراغبين بقطع جوازات السفر واستئناف إجراءات العمل بالفرع.

وشدد وزير الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل معاملات استخراج جوازات السفر وذلك خدمة للمواطنين في عدن و المحافظات المحررة الأخرى.

وكانت الحكومة اليمنية قد أوقفت العمل في الدوائر الرسمية بالعاصمة المؤقتة "عدن" بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعومة اماراتياً على المحافظة في العاشر من أغسطس الماضي.

ويأتي إعادة العمل في الدوائر الحكومية تنفيذا لبنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبعد أيام من عودة الحكومة إلى عدن لمزاولة عملها.

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