مسؤولة أممية: الحوثيون يعيقون وصول المساعدات الانسانية

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نددت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، بممارسات مليشيا الحوثي الانقلابية في الجانب الإنساني وإعاقتها لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بشكل روتيني.
وقالت اورسولا مولر في احاطتها التي قدمتها، لمجلس الأمن الدولي عن الوضع الإنساني في اليمن، إن المليشيا الحوثية تقوم بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني وطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة بدون أي أسباب.
وأضاف "أن المليشيات تتدخل في العمليات الإنسانية ومحاولاتها التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية للعمل في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية مما سيتسبب في حال القبول بها في فقدان التمويل اللازم للمشاريع الإنسانية واغلاقها .
واستعرضت في إحاطتها ماتقوم به المليشيا الحوثية من استهداف العاملين الإنسانيين وسوء معاملتهم في المناطق التي تسيطر عليها.
لافتة الى ان حالات الاستهداف وصلت خلال الثلاثة أشهر الماضية الى 60 اعتداءً وتهديداً واعتقالا للكوادر العاملة في المجال الإنساني.
متطرقة الى قيام مليشيا الحوثي في عدد من المرات بنهب المساعدات الإنسانية واحتلال مقرات المنظمات الإنسانية مما تسبب في إعاقة إيصال مساعدات إنسانية ضرورية لمستحقيها.
واكدت أن أعمال الإغاثة الإنسانية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي مقيدة من قبل المليشيا لأقصى درجه.
مشيرة الى استمرار مليشيا الحوثي بإعاقة وصول الفنيين التابعين للأمم المتحدة لخزان صافر النفطي لتقييم الأضرار تمهيدا لإصلاحها..مشددة على أهمية اصلاح الخزان لمنع حدوث كارثة بيئية وإنسانية خطيرة.