الحوثي يتهم المنظمات الدولية بالتلاعب بأموال المانحين

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اتهم القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، اليوم السبت 23 نوفمبر/تشرين الثاني، المنظمات الدولية بالتلاعب بأموال المانحين وعدم تخصيصها لما يخدم المواطنين.
وقال الحوثي في تغريدة له على “تويتر”: “هناك تلاعب كبير للمنظمات بأموال المانحين وعدم القبول بتخصيصها لما يخدم المواطن”.
وأضاف “وكمثال لذلك – مشروع بسكويت تغذية للأطفال تم تحديد أجور نقله داخليا ١٢ مليون دولار، بالإضافة لمشروع آخر قُدم لشراء عكاز بمنحة قدرها ١٢ مليون يورو قيمة العكاز مائة ألف دولار، والباقي قدمتها المنظمة الدولية نفقات لها.
وأكد أن “القائمة مليئة بمشاريع الاستنزاف للمال، وتوجد أدلة توضح ذلك، داعيا الأمم المتحدة لتشكيل لجنة للاطلاع.
وأشار إلى أنه “من المشاريع المقدمة والتي تم الاعتراض عليها كسابقاتها أيضا مشروعان لرسالتين عبر الهاتف بمبلغ ٦٠٠ ألف دولار مخصصة لمحافظة ولمرة واحدة فقط تحمل إحداهما رسالة (اغسلوا أيديكم بعد الأكل)، والرسالة الثانية (اغسلوا أولادكم عند تبديل الحفاظات).
وفي مارس 2015 أعلن تحالف العدوان السعودي الأمريكي من واشنطن شن الحرب وفرض الحصار على اليمن، لتبدأ سلسة من الجرائم والانتهاكات التي طالت ملايين اليمنيين، وهو ما أوصل البلاد لتكون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.