دحلان يرد على الرئيس أردوغان بعد وضع اسمه في قائمة الإرهابيين

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رد القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان، على عرض تركيا جائزة قيمتها 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
وقال دحلان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أقترح على الرئيس أردوغان أن يدفع الـ700 ألف دولار لطبيب نفسي بعد انهيار أحلامه وطموحاته في المنطقة العربية”. علي حدا تعبيره .
ونقلت صحيفة “حرييت” التركية، أمس الجمعه، عن وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، أن “تركيا تتهم دحلان، المقيم في الإمارات بأنه مرتزق يعمل لحساب الإمارات، فضلا عن مشاركته في محاولة انقلاب، عام 2016، ضد الرئيس رجب طيب أردوغان”.
وقال الوزير إن دحلان، قد أدرج في القائمة الحمراء، وهي قائمة الإرهابيين المطلوبين.
ووصفت الصحيفة التركية، دحلان، بأنه “أمير الظلام في الشرق الأوسط”، إذ ساهم بالتورط في الانقلاب التركي الفاشل لعام 2016، على أردوغان، وكذلك اتهمته الصحيفة بأنه قد شن حملة شعواء على حركة حماس.