10 غارات تباغت مليشيات الحوثي في هذه الجبهة وتوقع فيهم قتلى وجرحى وحشد متواصل للمغرر بهم

السبت 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مناطق متفرقة شمال محافظة حجة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن طيران التحالف استهدف بنحو 10 غارات جوية تحركات مليشيات الحوثي الانقلابية وتجمعاتها بمنطقة حرض ووادي بن عبدالله خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المصدر أن العشرات من عناصر المليشيات الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح، إضافة لتدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية التابعة للمليشيات.

ولفت المصدر إلى أن المليشيات الحوثي تواصل حشد المغرر بهم إلى جبهات محافظة حجّة في محاولة يائسة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنها عادة ما تفشل على يد الجيش الوطني وطيران تحالف دعم الشرعية.