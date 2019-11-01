لأول مرة إيران تعرب عن قلقها من البرنامج النووي الإماراتي والسعودي

السبت 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعربت إيران، اليوم السبت، عن قلقها بشأن سلامة البرنامج النووي الإماراتي، مشيرة كذلك إلى أن السعودية أيضا لديها برنامج نووي "غير شفاف".

وأكد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، في كلمته خلال الاجتماع الأخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أثبتت حسن نواياها بتنفيذها جميع تعهداتها في الاتفاق النووي، وهو ما أكدته الوكالة الدولية في تقاريرها"، وذلك حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأشار إلى أن "إيران نفذت التعهدات من جانب واحد، ومن الطبيعي أن تخفض هذه التعهدات بشكل تدريجي من أجل إعادة التوازن إلى هذا الاتفاق، موضحا أن التحقق من تعهدات إيران يجب أن يقابله التحقق من تنفيذ الأطراف الأخرى لتعهداتها".

وأضاف أن "انسحاب أمريكا اللاقانوني والأحادي الجانب من الاتفاق النووي وإعادة فرض الحظر اللإنساني ضد إيران، وكذلك عجز الأطراف الأوروبية في الحفاظ على التوازن الذاتي لهذا الاتفاق، يجعل من الصعب الحديث عن بناء الثقة"، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تستهدف منع إيران الاستفادة من مزايا هذا الاتفاق.

وشدد غريب آبادي، على ضرورة قيام البلدان الأوروبية الثلاثة (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) باتخاذ إجراءات عملية لبناء الثقة أو على الأقل إعادتها إلى سابق عهدها، مشيرا إلى أن إيران اتخذت خطوات خلال السنوات الأربعة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، لإيجاد علاقات بناءة مع الشركاء الأوروبيين وحرصها على إيجاد حل دبلوماسي ومنطقي للموضوع النووي.