الجيش الوطني يشن هجوما مباغتا على مواقع الحوثيين في جبهة صرواح.. تفاصل

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باشرت وحدات من قوات الجيش الوطني فجر اليوم، بهحوم مباغت على مواقع تابعة للمليشيات الحوثية في جبهة "المخدرة" بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.
واستمرت المعارك التي استخدم فيها اسلحة نارية متعددة بين الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ،.
واسفرت المواجهات عن سيطرة قوات الجيش الوطني غلي موقعين في جبهة المخدرة.
وقال مصدر عسكري لمأرب برس ان جنديين جرحا في الهجوم على مواقع الحوثيين، في حين لم يعلم بعدد الإصابات في الطرف الاخر.