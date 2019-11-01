رسالة من اليمن إلى الأمم المتحدة بعد قرار دبلوماسي إيراني

السبت 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مارب

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وجهت البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تطالبه فيها بإدانة تصرفات إيران تجاه اليمن.

وطالبت البعثة في الرسالة مجلس الأمن الدولي بـ"إدانة تصرف النظام الإيراني الذي اعتبرته خرقا لالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن 2216.

وبحسب وكالة "سبأ نت"، تأتي الرسالة في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية اليمنية عقب إصدار بيانها الذي نددت فيه بقيام إيران بـ"الاعتراف بممثل مليشيا الحوثي سفيرا لديها وتسليمه المقار الدبلوماسية والممتلكات والمحفوظات التابعة للجمهورية اليمنية".

وجاء في الرسالة "الحكومة اليمنية تعتبر أن الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن ما قام به النظام الإيراني يهدف لإحداث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما يستدعى مواجهته من قبل مجلس الأمن حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية".