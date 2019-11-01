اليمن يصطدم بالامارات في الدوحة .. المدرب يستبعد لاعب ويستدعي آخر ويكشف مصير مشاركة محسن قراوي

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يستعد المنتخب اليمني الاول لكرة القدم لمواجهة الامارات بعد يومين (الثلاثاء) في اول مباريات المنتخبين بكأس الخليج الـ 24 التي ستنطلق الثلاثاء بالدوحة.
وستبدأ منافسات البطولة بمباراة الافتتاح بين قطر المستضيف ومنتخب العراق تليها مباراة اليمن والامارات.
واجرى المنتخب اليمني الأول لكرة القدم مساء الخميس حصته التدريبية الأولى في العاصمة القطرية الدوحة بعد ان وصل اليها الاربعاء استعدادا للمشاركة في بطولة خليجي 24 والتي تقام خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر المقبل بمشاركة ثمان منتخبات.
ويلعب منتخبا في اطار المجموعة الأولى إلى جانب منتخبنا ( قطر – العراق – الامارات ).
الحصة التدريبية أقيمت على ملعب التدريب التابع لاستاد الجامعة الذي سيستضيف مباريات كأس العالم.
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واقيم عصر الخميس اجتماع بعثة المنتخب مع اللجنة المنظمة تم خلاله عرض نظام البطولة وتعريف منتخبنا بالامور التنظيمية والتي يجب أن يتبعها خلال البطولة.
وفي توضيح لمدرب المنتخب سامي نعاش اكد ان انه تم استبعاد اللاعب احمد باحاج بقرار فني ، معللا السبب انه تم استدعائه مؤخراً الى جانب خمسة من اللاعبين ولم يرتقوا جميعهم الى المستوى الفني المطلوب، وتم استبعاد خمسة لاعبين قبل التوجه الى البحرين وكان اخرهم باحاج قبل التوجه الى قطر.
وعن استدعاء اللاعب احمد الحيفي اوضح انه تم استدعائه بعد ما قدمه اللاعب من مستوى جيد مع ناديه النهضة العماني ولحاجة المنتخب للاعب بخبرته في منتصف الملعب الى جانب اللاعبين المتواجدين.
وعن اللاعب محسن قراوي اشار النعاش الى انه التقى باللاعب في الدوحة وعرف منه ان فترة علاجة تحتاج الى وقت ولن يستطيع المشاركة في البطولة.