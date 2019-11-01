اتفاق مبشر لجميع الموظفين في اليمن والبداية من الحديدة

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توقع مكتب المبعوث الأممي بدء صرف مرتبات موظفي القطاعات الحكومية في المحافظات الشمالية عقب توقف منذ اكثر من 4 سنوات .
وأكد مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن ان المرحلة المقبلة ستبدأ عملية صرف مرتبات موظفي القطاعات الحكومية في اليمن، حيث أفاد غريفيث في احاطته لمجلس الأمن ان اتفاقا ابرم بهذا الخصوص يقضي بصرف المرتبات ابتدأ من الحديدة.
وأوضح انه في الشهر الجاري، اتفق الفريق الاقتصادي والفني التابع للحكومة مع مكتبي على إنشاء آلية لإيداع التجار الضرائب والرسوم الجمركية لشحنات النفط والغاز التجارية في حساب خاص بالبنك المركزي في الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وسيتم إنفاق الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وغيرها من المناطق بموجب اتفاقية الحديدة.
وقال غريفيث إنني ممتن للحكومة اليمنية وللحوثيين على تقديم التنازلات الضرورية لإحراز تقدم كبير في معالجة مسألة إيرادات الموانئ، وفي تخطي المأزق الخاص بدخول سفن الوقود للحديدة.
والنتيجة بحسب غريفيث هي أن سفن الوقود تدخل الآن الحديدة وتم تفادي الأزمة نتيجة للتفكير الخلاق من قبل الأطراف المعنية.