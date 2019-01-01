التوقيع في الرياض على اتفاقية توزيع بطانيات الشتاء وبجامات البرد

السبت 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية لتنفيذ مشروع "الحقيبة الشتوية لتوزيع بطانيات الشتاء وبجامات البرد وقبعات للأطفال في 11 محافظة يمنية.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام لشؤون العمليات والبرامج بالمركز المهندس أحمد بن علي البيز، والمدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الأستاذ علي حسن باشماخ الشريك المنفذ في مقر المركز بالرياض.

وتحتوي الحقيبة الشتوية على (بطانيات وجاكيتات برد للأولاد والبنات وبجامات للرجال والنساء وقبعات للأطفال).

ويستهدف المشروع الأسر النازحة والأسر الأشد فقراً، ويهدف إلى تخفيف معاناة الأسر في أيام البرد القارس ويستفيد منه 33,600 فرد في محافظات (صنعاء ، البيضاء ، تعز، مارب ، الجوف ، الضالع ، شبوه ، حضرموت ، لحج ، عدن ، المهرة).

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الشريك المنفذ بالدور الذي تبذله المملكة العربية السعودية تجاه أشقائها في اليمن، مثمنًا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة اليمنيين في أيام البرد القارسة.

وبين أن الشراكة مع المركز مستمرة في مجالات مختلفة خدمة لليمن وشعبها.