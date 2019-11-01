آخر الاخبار

وزير حوثي يهاجم ”عبدالملك الحوثي“ ويفضح فساد الجماعة 5 مطالب أممية لإنهاء الحرب في اليمن وتحقيق السلام اعلان عاجل للحكومة ”الشرعية“ حول المفاوضات مع الحوثي وتوجيهات رئاسية بخصوص ”اتفاق الرياض“ لجنة عسكرية رفيعة المستوى برئاسة ”القحطاني“ تصل ”عدن“ وهذه مهمتها الزبادي...  عالج له مفعول السحر .. بشارة للمدخنين فنان شهير يطلق الرصاص خلال حفلة بموسم الرياض الطب يكشف علاجا جديدا ينهي معاناة الصداع النصفي في غضون ساعتين بعد أنباء تجريده من صلاحياته.. الوزير ”الميسري“ يغادر اليمن في مهمة رسمية (تفاصيل) تعرف على أول سائقة سعودية في سباق للسيارات بالمملكة (فيديو وصور) 60 ألف طن من المشتقات النفطية تصل ميناء الحديدة

سبأفون .. أصالة وتواصل

حزب الاصلاح يعلن استشهاد أخد أبرز قياداته بصنعاء

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 4009

أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني، استشهاد أحد قياداته في معارك ضد مليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وذكر موقع "الصحوة نت"، التابع للحزب، أن "القيادي بالحزب، أحمد حميد الذارعي، استشهد أثناء مغادرته جبهة نهم، متوجهًا إلى مدينة مأرب (شرق) لأخذ استراحة محارب".

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام، تشهد مديرية نهم، ذات الطرق الجبلية الوعرة، معارك متقطعة بين الجيش اليمني والحوثيين.

وأوضح الموقع أن "الذارعي قضى في جبهة نهم فترة طويلة (...) لاسترداد الوطن ومؤسساته من أيدي الانقلابيين (يقصد الحوثيين)"

 
إقراء أيضاً
وزير حوثي يهاجم ”عبدالملك الحوثي“ ويفضح فساد الجماعة
5 مطالب أممية لإنهاء الحرب في اليمن وتحقيق السلام
اعلان عاجل للحكومة ”الشرعية“ حول المفاوضات مع الحوثي وتوجيهات رئاسية بخصوص ”اتفاق
لجنة عسكرية رفيعة المستوى برئاسة ”القحطاني“ تصل ”عدن“ وهذه مهمتها
بعد أنباء تجريده من صلاحياته.. الوزير ”الميسري“ يغادر اليمن في مهمة رسمية (تفاصيل
60 ألف طن من المشتقات النفطية تصل ميناء الحديدة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس