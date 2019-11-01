حزب الاصلاح يعلن استشهاد أخد أبرز قياداته بصنعاء

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني، استشهاد أحد قياداته في معارك ضد مليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وذكر موقع "الصحوة نت"، التابع للحزب، أن "القيادي بالحزب، أحمد حميد الذارعي، استشهد أثناء مغادرته جبهة نهم، متوجهًا إلى مدينة مأرب (شرق) لأخذ استراحة محارب".

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام، تشهد مديرية نهم، ذات الطرق الجبلية الوعرة، معارك متقطعة بين الجيش اليمني والحوثيين.

وأوضح الموقع أن "الذارعي قضى في جبهة نهم فترة طويلة (...) لاسترداد الوطن ومؤسساته من أيدي الانقلابيين (يقصد الحوثيين)"