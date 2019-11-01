هكذا احتفلت محافظة مأرب باليوم العالمي للطفل

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مارب برس - مارب

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دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله أحمد الباكري ومعه مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف الـ20 من نوفمبر من كل عام، تحت شعار( لكل طفل الحق في اللعب، لكل طفل كل الحق).

وتشمل فعاليات الاحتفاء بيوم الطفل العالمي التي ستستمر على مدى يومين مسابقات رياضية وفعاليات ترفيهية، يقيمها مكتب الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف، بهدف رفع الوعي بحقوق الطفل وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية وحرمانهم من التعليم واللعب ، والزج بهم إلى جبهات القتال.

وقام الوكيل الباكري اليوم بتدشين عدد من المسابقات الرياضية شملت ألعاب (كرة الطائرة، تنس الطاولة، كرة القدم، الشطرنج، وألعاب القوى) شارك فيها 150 طالبا وطالبة من سبع مدارس، منهم 70 طالبة من خمس مدارس للبنات.

وطاف الوكيل الباكري بساحات إقامة الأنشطة في مدارس الميثاق للبنين، والشهيد محمد هائل للبنات، وصالة مديرية المدينة، حيث اطلع على مستوى التنظيم والترتيب لإقامة الأنشطة والمستوى التنافسي، وما رسمته من بسمة وفرحة لدى الطلاب ، ووفرت لهم مساحة لإبراز هواياتهم الرياضية وتنمية مواهبهم في هذا المجال.

وأشاد الباكري بإقامة هذه الفعاليات والأنشطة، ومستوى التنظيم لها.. مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالأطفال وإشباع رغباتهم المختلفة ، وإكمال بناء شخصيتهم المتزنة والنافعة ، وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم، بما يمكنهم في المستقبل من بناء وطنهم والإسهام بفعالية في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الظالمة التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني، وانتهاكاتها الواسعة لكافة الحقوق والمواثيق والقيم والمبادئ.