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مصدر رئاسي يكشف تفاصيل جديدة عن الحكومة الجديدة ومعايير الاختيار والمحاصصة

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك
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الخوف والحذر والترقب، هي الأجواء السائدة منذ توقيع اتفاق المصالحة بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي، بينما ينتظر الجميع الخطوة الأهم في الاتفاق وهي تشكيل الحكومة الجديدة المشتركة خلال الأسابيع القادمة في ظل مشاكل وعقبات كبيرة.

قال الدكتور عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في اتصال هاتفي مع كالة الانباء الروسية "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن اتفاق الرياض هو خارطة طريق لحل كل المشاكل العالقة بدأ بأحداث عدن في أغسطس/ آب الماضي، وتوجيه سلاح الشرعية ضد بعضه البعض.

وأضاف: "الاتفاق رسم المرحلة القادمة حتى الوصول للسلام الشامل وجلوس الجميع على طاولة التفاوض والحوار بما فيهم الحوثيين".

وأضاف مستشار الرئيس اليمن: "تأخر عودة الحكومة بعض توقيع اتفاق الرياض كانت له أسباب موضوعية، إلا أن عودتها إلى عدن هى أولى خطوات تنفيذ اتفاق الرياض حتى تشكيل الحكومة المشتركة الجديدة، وأعتقد أن تشكيل الحكومة لن يأخذ وقتا طويلا".

وتابع المفلحي، أن "التشكيل الجديد سيكون بعيدا عن المحاصصة، وستكون الكفاءة هى معيار الاختيار، للعبور بعيدا عن الانقسام، الذي كان حادثا داخل الحكومة الحالية نتيجة تشكيلها من تقسيمة سياسية وحزبية".

ونفى مستشار هادي، صحة ما يتردد من تسريبات حول اسم رئيس الحكومة الجديد، والمؤكد هو تشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة والتقسيمات والمواءمات التي تؤدي إلى الانقسام.

 
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