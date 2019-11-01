شاهد.. مدافع ألماني يسجل هدفا بالكعب

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نجح مدافع المنتخب الألماني، ماتياس غينتير، في تسجيل هدف مميز في شباك منتخب بيلاروسيا، يوم أمس السبت، خلال المواجهة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة "يورو 2020".
وقبل انتهاء الشوط الأول، اخترق الشاب سيرج غنابري، الجهة اليمنى لمنتخب بيلاروسيا، وأرسل كرة عرضية متقنة لزميله المدافع ماتياس غينتير.
وقرر المدافع بدوره استغلال وضعيته الصعبة وإرسال الكرة بكعب قدمه في الدقيقة (41)، ليوقع على هدف التقدم لمنتخب بلاده، ورغم أن الإعادة التلفزيونية للهدف أثبتت وجوده في منطقة التسلل، إلا أن حكم اللقاء احتسب الهدف في النهاية، نظرا لعدم اعتماد تقنية "الفار" في التصفيات.
وتأهل منتخب ألمانيا إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 بفوزه على بيلاروسيا 4-0 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
الشمالية خالية الوفاض باكتفائها بنقطة واحدة رفعت بها رصيدها إلى 13 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بيلاروسيا عند 4 نقاط.