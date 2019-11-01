الثورة اللبنانية  تقود 3 وزراء إلى أروقه القضاء وفتح ملفات الاختلاسات والنهب للمال العام

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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وجه النائب العام المالي في لبنان علي إبراهيم تهم الهدر واختلاس المال العام إلى 3 وزراء اتصالات سابقين، ومديري شركتي الاتصالات الخلوية.

ونقلت الوكالة المركزية اللبنانية أن "النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أدعي على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، وبطرس حرب، وجمال الجراح، كما أدعى على مديري شركتي ألفا وتاتش، بجرم هدر واختلاس المال العام، ومدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية بجرم الاثراء غير المشروع".